Letonya fahri konsolosu 6 bin 500 paket sigara kaçırırken yakalandı

Ukrayna’nın Macaristan sınırında Letonya fahri konsolosu, sigara kaçakçılığından gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Ukrayna’nın Zakarpatya ilinde Macaristan sınırındaki Tisa Sınır Kapısı’na gelen diplomatik plakalı araçtaki fahri konsolos Yuriy İgnatko, diplomatik kimlik kartını göstererek güvenlik görevlilerinin aracı arama talebini reddetti.

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Güvenlik görevlileri ise İgnatko’ya kendisinin Ukrayna vatandaşı olan bir fahri konsolos olduğunu, dolayısıyla aracının aramadan muaf olmadığını söyledi.

Uyarılara rağmen fahri konsolosun araçtan inmemesi üzerine, güvenlik görevlileri aracın kapısını zorla açarak fahri konsolosu gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, Macaristan’a kaçak yoldan götürülmek üzere araca yüklenmiş olan 6 bin 500 paket sigara bulundu.