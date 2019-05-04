Leonardo Da Vinci’nin ömrünün son yıllarında resim yapmasına ‘pençe el’ engel olmuş

İtalyan doktorlar, İtalyan ressam Leonardo da Vinci’nin bir düşme sonucunda meydana gelen sinir zedelenmesi nedeniyle ömrünün son yıllarında resim yapmakta zorlandığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Fotoğraf: GALLERIE DELL’ACCADEMIA MÜZESİ

BBC’deki habere göre araştırma ekibinin başındaki estetik cerrah Dr. Davide Lazzeri, Da Vinci’nin elindeki his kaybının bilinen bir şey olduğunu ancak bunun inmeden kaynaklandığının tahmin edildiğini anımsatttı.

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Rönesans’a damga vuran ünlü ressamın resmedildiği iki tabloyu, özellikle resim yaparken kullandığı sağ eline odaklanarak incelediklerini anlatan Lazzeri, dirsekte sinir sıkışması anlamına gelen ‘kubital tünel sendromu’ tanısı koyduklarını söyledi.

Başkent Roma’daki bir estetik cerrahi kliniğinde çalışan Lazzeri, ‘pençe el’ diye de bilinen sendromun eldeki bazı kasları çalıştırmakta zorluğa, küçük ve yüzük parmağında hissin kaybolmasına neden olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Bu nedenle palet ve fırçayı tutamadığını düşünüyoruz. Bu durum, onun ömrünün son yıllarında bazı tablolarını neden tamamlayamadığının yanıtını veriyor. Mona Lisa da bunlara dahil.”

Araştırmada incelenen tablolardan biri Da Vinci’nin, İtalyan ressam Giovanni Ambrogio Figino tarafından yapılan portresi (üstte). Lazzeri, bu portrede Da Vinci’nin sağ elini yukarıda tuttuğuna ve parmakları kasılmış halde durduğuna dikkat çekti.

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İkinci tablo ise Da Vinci’nin bir enstrüman çalarken resmedildiği bir tablo olduğunu belirten Lazzeri, araştırmada bir sonuca varırken o dönem ünlü ressamın ziyaret ettiği bir kardinalin yardımcısının günlüklerinde yazılanları da dikkate aldıklarının altını çizdi.