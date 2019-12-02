Lenin ve Karl Marx nişanları çalındı: Berlin’deki Stasi Müzesi’ne hırsız girdi

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Stasi (Doğu Almanya Devlet Güvenliği Bakanlığı) Müzesi’ne hırsız girdi.

Fotoğraf: stasimuseum.de

Almanya birleşmeden önce, Doğu Almanya’nın gizli servisi olan Stasi’ye ait çok sayıda belge ve eşyanın sergilendiği müzeye hırsız girdiğini fark eden bir çalışan polise haber verdi.

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Soyguncuların camekanlı bölmelerden birini kırarak elmas, yakut ve incilerle bezeli mücevher ve madalyaları çaldıkları belirtildi.

Lenin nişanı. Fotoğraf: Wikipedia

Polis, dört kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar hakkında bilgi verecek kişiye 50 bin avro (317 bin lira) ödül verileceğini açıkladı. Müze Müdürü Jörg Drieselmann, çalınan değerli eşyalar arasında Karl Marx ve Lenin nişanları ile yüzük, bilezik ve saatler olduğunu söyledi.

2’nci Dünya Savaşı sonrasında parçalanan Almanya, 1990 yılında Batı ve Doğu’yu ayıran Berlin Duvarı yıkılınca birleşmişti.