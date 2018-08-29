Leman ‘kur krizi’ nedeniyle bu hafta ‘cep boy’: SEKA’yı kapatanlar utansın

Geçen hafta kağıt krizi nedeniyle dergiyi basmakta zorlandıklarını duyuran mizah dergisi Leman, yeni sayısını ‘cep boy’ olarak bastı.

Dergi, Twitter’dan yayınladığı mesajında “SEKA’yı kapatanlar utansın… Cep LeMan bayilerde…” diyerek, şu fotoğrafı paylaştı:

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İthal kağıt kullanan yayıncılık sektörü, Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı hızlı değer kaybı nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

SEKA’yı kapatanlar utansın… Cep LeMan bayilerde… pic.twitter.com/2NMpAnXILO — LeMan (@lemandergisi) 29 Ağustos 2018

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı.

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Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’ün Cumhuriyet’e açıkladığı verilere göre, 2017’de tonu 750 avro olan kâğıt yıl başından bu yana 850-900 avro düzeyine çıktı.

29 Ağustos 2017’de 4.13 olan avro/TL kuru, saat 17.oo itibariyle 7.54 seviyesinde işlem görüyor.

Kocatürk’ün verilerine göre, bir yıl önce yaklaşık 3 bin 100 lira olan bir ton kağıt, bugün yaklaşık 6 bin 800 lira. Bu da kağıt maliyetinin iki kattan fazla arttığını gösteriyor.

Diğer yandan, Türkiye’de 1936’dan 2005’e kadar aralıksız kâğıt üretiminin yapıldığı SEKA kâğıt fabrikasının özelleştirilmesinden sonra, yalnızca birinci hamur kitap kağıdı üretilebiliyor. Ancak bu üretim pazarın yüzde 3’üne denk geliyor.