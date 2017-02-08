Leman çizeri Tuncay Akgün: Tatlı tatlı ‘Hayır’ diyeceğiz

25’inci yılını kutlayan mizah dergisi Leman’ın kurucularından Tuncay Akgün, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı da içeren anayasa değişikliği referandumunda ‘tatlı tatlı ‘Hayır’ diyeceklerini’ söyledi.

‘Bezgin Bekir’ karakterinin yaratıcısı karikatürist, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu şöyle değerlendirdi: “Açıkçası bizim için berbat bir durum. Ben darbe yıllarında da bu işi yaptım ama şimdi OHAL koşullarındaki gibi bir baskı görmedim. Genel çerçeve açısından söylüyorum. Dergimiz toplatıldı ama daha korkuncu dergi binamızın önünde bizi tehdit eden insanlar toplandı ve elbette misafirliğe gelmemişlerdi. On binlerce insan hakkında Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma olduğu söyleniyor. Onlarca gazeteci arkadaşımız içerde ve Musa Kart çizer dostumuz da. Her hafta troll denilen yandaş gazetelerde çalışan gazeteci yazarların işaret fişeğini çektiği yaratıklar tarafından linç ediliyoruz ve tehdit ediliyoruz. Ne söyleyebilirim bu iklimde yaşama sevinci ve neşeyi ayakta tutmayı başarmalıyız.”