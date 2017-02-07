LeMan 25 yaşında! Sıla ve çok sayıda ünlü isim sahne alacak, ‘Sıdıka’ sahnelere geri dönecek

Türkiye’nin en uzun ömürlü mizah dergisi LeMan, 25’inci yılını bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Etkinlik ve kutlama takviminin ilki 9 Şubat Perşembe gecesi İstanbul’da JOLLY JOKER’de gerçekleşecek. LeMan’la dayanışma amaçlı gerçekleşecek bu geceye birçok sanatçı destek olacak.

LeMan Dayanışma Gecesi’ne müzisyen Sıla’nın yanı sıra, 90’ların pop yıldızlarından Deniz Arcak ve gitarist Akın Eldes, 70’li yılların Anadolu Rock-Pop gruplarından Mavi Işıklar katılacak.

Son yılların hareketli Beyoğlu kökenli gruplarından Luxus ve müzik eleştirmeni Murat Beşer de, LeMan gecesinin destekçilerinden.

Defne Halman, Mert Fırat, Romina Özipekçi, Yekta Kopan, Barış Atay, Sevinç Erbulak’ın da katılacağı gecede, Matmazel Coco performansıyla Seyhan da bulunacak.

Gecenin belki de en dikkat çekici performansıysa, sadece bir mizah edebiyatı klasiği değil, bir televizyon dizisi klasiği de olan ‘Sıdıka’nın unutulmaz oyuncuları Füsun Demirel ve Hasibe Eren’den gelecek.

LeMan’la dayanışma gecesinde çizerlerinin imza ve atölyeleri de olacak.

LeMan, 25 yılını doldurdu

LeMan kurulduğunda döneminin ilk kitlesel bağımsız dergiciliğini yaratarak kendisinden sonra gelecek yayınlara örnek oldu. 15 yıl boyunca 120 bin tirajını koruyan dergi, Türkiye’nin en yüksek tirajlı dergisi olarak birkaç neslin hayatında yer aldı.

Dünya medyasında sık sık haberi yapılan dergi, çok sayıda akademik çalışmaya da tez konusu oldu.

Bezgin Bekir, Daral Timsah, Hain Evlat Ökkeş, Kıllanan Adam, Deli Cevat, Erdener Abi, Gönül Adamı gibi birer klasik haline gelen karakterler, LeMan’ın sayfalarında doğdu.

Derginin kurulduğu binanın alt iki katına açılan LeMan Kültür isimli kafede, unutulmaz oyuncu Tuncel Kurtiz yurtdışından kesin dönüşünde oyunlar sahneye koymuş, Erol Günaydın, Tarık Akan, Can Yücel gibi dostlarını da davet etmişti.

1997 yılında yapılan “Sürekli Aydınlık için 1 Dakika Karanlık” eylemi de LeMan Kültür’de doğdu. Can Yücel’in eylemi başlattığı gecede, LeMan dergi grubunda yazıları yayımlanan Orhan Pamuk da yer alıyordu.

O dönem LeMan’ın genç çizeri Cem Yılmaz, sahne bayrağını ondan teslim aldı ve böylece Türkiye’de stand-up türü Leman Kültür’de doğdu. Yılmaz’ı daha sonra Ata Demirer izledi.