Leicester City’nin sahibiyle görüşüp Ranieri’yi ‘kovdurmakla’ suçlanan Vardy: Dedikodular çok acı verici

Leicester City’nin golcüsü Jamie Vardy, İtalyan menajer Claudio Ranieri’yle yollların ayrılmasında payı olduğuna dair haberleri yalanladı.

‘Dedikodular çok acı verici’

Spor X’in haberine göre Instagram hesabından paylaştığı Ranieri’ye veda mesajında, geçtiğimiz yıl Leicester City’yi şampiyon yapan tecrübeli menajer hakkında söyleyecek çok şeyi olduğunu belirten Vardy, şöyle devam etti: “Claudio her zaman içimde saygı duyacağım bir insan. Takım olarak başardığımız şey, imkansızdı. Kimse inanmazken, o bana inandı. Her şey için teşekkürler Claudio. Yapamadığım her şey için bana inanmaya devam etti. Onun gönderilmesine dahil olduğum hakkında dedikodular var. Bu dedikodular çok acı verici! Onunla çok şey paylaştık ve asla unutamam. Claudio için her şeyin en iyisini diliyorum.”

Ne olmuştu?

Leicester City’de futbolcular Jamie Vardy, Kasper Schmeichel, Wes Morgan ve Marc Albrighton’ın, Ranieri’nin görevine son verilmesi için takımın sahibi Taylandlı milyarder Vichai Srivaddhanaprabha ile görüştüğü öne sürülmüştü.