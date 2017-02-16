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Yaramazlara biraz batar!

Lehte ilk karar: Yargıç Berman, Sarraf’ın avukatlarının azledilmesi talebini reddetti

 

New York’ta ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf soruşturmasında, ilk kez Sarraf lehine bir karar alındı.

Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre hakim Richard Berman, Sarraf’ı tutuklatan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’nın, çıkar çatışması nedeniyle bazı avukatlarının Sarraf’ı savunamayacağına yönelik itirazını reddetti.

Bu kararı birkaç ayın ardından alan Berman, bugüne kadar Sarraf’ın avukatlarının tüm taleplerini reddetmişti. Bu da Berman’ın Sarraf lehine aldığı ilk karar olduğu anlamına geliyor.

Berman, Sarraf’ın avukatlarının bulunduğu hukuk firmasının, davada adı geçen diğer bankacılık kuruluşlarını da temsil ettiğini farkında olduğunu ancak bu durumu kabul ettiğini belirtti.

Sarraf’ın avukatının müvekkilinin durumuyla ilgili her şeyin farkında olduğunu, durumu gerçekçi biçimde değerlendirdiğini, akıllı ve gözü açık biri olduğunu söyledi.

Bharara, Berman’ın aldığı kararla ilgili herhangi bir yorum yapmazken, Sarraf’ın avukatlarından Benjamin Brafman karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bharara, kasım ayında Sarraf’ın avukatlığını üstlenen  Viet Dinh ile üç ayrı avukatın bağlı olduğu Kirkland & Ellis Hukuk şirketinin, davada adı geçen Deutsche Bank ve Bank of America’nın temsilciliğini üstlendiğine dikkat çekerek, ‘çıkar çatışması’ gerekçesiyle avukatların azledilmesini istemişti.

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