Lego’dan Guinness’e giren Yıldız Savaşları tasarımı

Oyuncak firması Lego, ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen Yıldız Savaşları sergisi için film serisindeki kurgu askerlerin (Stormtrooper) taktığı miğferin küçük oyuncak parçalarından oluşan versiyonunu hazırladı.

Fotoğraf: Reuters

Yıldız Savaşları hayranlarının serinin yeni filmi hakkında bilgi edinmek için gittiği etkinliğin düzenlendiği alanda onları bir sürpriz bekliyordu: Binlerce küçük Stormtrooper figüründen hazırlanmış altı metre eninde ve altı metre boyunda bir miğfer.

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Sergi alanının girişinde ziyaretçileri bekleyen miğferin 36 bin 440 Lego parçasından oluştuğu, 12 kişi tarafından 38 saatte hazırlandığı açıklandı.

Proje, dünyanın Lego parçalarından oluşan en büyük Yıldız Savaşları tasarımı sıfatıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı. Bu tasarımdan önce rekor 35 bin 210 figürden yapılan bir heykele aitti.