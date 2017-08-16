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LeBron James’ten Trump’a: Sözde başkan, nefreti moda haline getirdi

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NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers’in yıldızı LeBron James, Virginia eyaletinin Charlottesville şehrinde yaşanan olayların ardından ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘nefreti yeniden moda hline getirmekle’ suçladı.

Charlottesville’de iç savaşın önde gelen generallerinden birine ait heykelin kaldırılacağının açıklanması ırkçı grupları harekete geçirmişti. Karşıt grupların da sokağa dökülmesi üzerine gerginlik tırmanmıştı.

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Gündüz saatlerinde neo-Nazilerin eylemlerini bastırmak isteyen polisleri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucunda iki polis hayatını kaybetmiş, akşam saatlerinde ise neo-Nazileri protesto eden kitlenin üstüne araç sürülmesi sonucunda bir sivil yaşamını yitirmişti.

Trump, ırkçı şiddete karşı yeterince sert bir söylem ortaya koymadığı için eleştirilmişti.

‘Mevkiler bizi hiç ilgilendirmiyor’

James, Charlottesville’deki olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdiği konuşmasında Trump için ‘Sözde başkan’ ifadesini kullandı.

Ünlü basketbolcu Twitter’dan paylaştığı mesajında da, “Nefret Amerika’da hep vardı. Ancak Donald Trump bunu yeniden moda hale getirdi! Mevkiler bizi hiç ilgilendirmiyor!” diye yazdı.

‘Üstesinden gelmemiz gereken zorlu bir engel’

James ve bazı takım arkadaşları, geçen yıl Knicks maçı için gittikleri New York’ta Trump’ın otelinde kalmayacaklarını duyurmuşlardı.

Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies ve Dallas Mavericks takımları da aynı kararı almıştı.

8 Kasım 2016’da yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’ı destekleyen James, seçimi Trump’ın kazanmasının ardından, “Bu sadece üstesinden gelmemiz gereken zorlu bir engel” demişti.

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