Le Pen, ‘Frexit’e ‘göz kırptı’: Ekonomik milliyetçilik temelinde bir yerel devrim

Fransa’nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, açıkladığı seçim bildirisinde Avrupa Birliği’nin başarısızlığa uğradığını öne sürdü.

BBC Türkçe’nin haberine göre bildiride özellikle küreselleşme ve radikal İslam’ı hedef alan Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa Birliği’yle Fransa’nın üyelik koşullarını yeniden müzakere edeceğini söyledi. Ulusal Cephe lideri bu müzakerelerden de sonuç alınamaması halinde üyelikte kalıp kalmama konusunu referanduma taşıyacağını vurguladı.

“Özgür, bağımsız ve demokratik bir ülke istiyorum” diyen Le Pen, “Küreselleşme, kölelerin, işsizlere satılmak üzere üretim yapması demektir. Ulusal Cephe buna çözüm olarak akılcı korumacılık ve ekonomik milliyetçilik temelinde bir yerel devrim öneriyor” ifadelerini kullandı.

AB’nin Fransa’ya verdiği hiçbir sözü tutmadığını öne süren Le Pen, Louvre Müzesi’nde geçen günlerde yaşanan bıçaklı saldırıyla ilgili olarak , “Fransa kadınların kafelere giremeyeceği ya da etek giyemeyecekleri bir İslami köktenciliğin boyunduruğu altında” diye konuştu.