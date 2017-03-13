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Le Pen ‘eksik kalmadı’: Başka demokrasilerin reddettiği görüşleri neden kabul edelim?

 

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen, Türkiye’den siyasetçilerin Fransa’da propaganda yapmasının yasaklanması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik krize Fransa’nın aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe’nin lideri de katıldı.

Twitter hesabından ‘seslenen’ Le Pen, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu için Fransa’da seçim kampanyası yürütmek isteyen siyasetçilere izin verilmemesini istedi.

Le Pen, “Neden başka demokrasilerin reddettiği görüşleri biz topraklarımızda kabul edelim? Fransa’da Türkiye’nin seçim kampanyası yapılmasın” diye yazdı.

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Twitter hesabından Aralık 2015’te IŞİD’in ABD’li gazeteci James Foley’in infazının da yer aldığı şiddet içeren üç fotoğrafı yayınlaması üzerine Avrupa Parlamentosu Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Son anketlere göre, Fransa’da 23 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Le Pen’in ilk turda kazanmasına karşın, ikinci turda en güçlü rakipleri François Fillon veya Emmanuel Macron’a seçimi kaybetmesi bekleniyor.

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