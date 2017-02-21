Le Pen, başını örtmesini şart koşan baş müftüyle görüşmeyi reddetti

Fransa’da sağcıların cumhurbaşkanı adaylarından Marine Le Pen, başını örtmesini şart koşan Lübnan baş müftüsüyle görüşmeyi reddetti.

Le Pen, Fransız Lübnanlılardan oy istemek üzere iki günlük Lübnan turuna çıktı. Le Pen ülkenin baş müftüsüyle de bir araya gelecekti ancak görüşmede başını örtmesi istenince görüşmeyi iptal etti.

Müftülükten yapılan açıklamada ise Le Pen’e görüşme sırasında başını örtmesi gerektiğinin çok önceden bildirildiği ifade edildi.

Fransız politikacı, “En yüksek Sünni otorite bunu istememişti; fakat bir önemi yok. Baş müftüye saygılarımı iletin, ancak ben örtünmeyeceğim” dedi.

Le Pen, Fransa’da ‘kamusal alanlarda dini simgeler kullanılmasına’ karşıt söylemleriyle biliniyor.