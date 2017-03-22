Le Monde analizi: Rusya, Fırat Kalkanı’nın önünü kesmek için Afrin’e asker gönderdi

Fransa’nın saygın gazetelerinden Le Monde, Rusya’nın YPG’nin kontrolündeki Afrin’e asker göndererek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı harekatını engellemeye çalıştığını yazdı.

Louis Imbert imzalı haber analizde, Rusya’nın Türkiye ve İsrail’e iki hamlede tek mesaj verdiği, bu mesajın da Suriye’deki oyunda ‘tek efendi’ olduğunu göstermek anlamına geldiği kaydedildi.

Türkiye’nin Ağustos ayından bu yana Fırat Kalkanı’yla bölgede ilerlediğini hatırlatan Le Monde, Türk askerinin önünün şimdi birden fazla noktada birden fazla aktörce kesildiğinin altını çizdi.

‘Türkiye’nin önü iki yönden de kesildi’

Rusya’nın Afrin’e asker gönderdiğini belirten Le Monde, “Rusya savunma bakanlığı, askerin YPG’nin iddia ettiğinin aksine askeri bir üs kurmadığını ve bu hamlenin Kürt güçleri eğitmek anlamına gelmediğini söyledi. Rus askerleri Moskova’ya göre, Türkiye ve Rusya’nın Aralık ayından beri garantörü olduğu ateşkesi korumak amacıyla orada. Ancak bu konumlanm,a Türkiye’nin Suriye tarafından kontrol edilen bölgede batıya doğru ilerlemesinin önünü kesti. Zaten Şubat 2016’da Rus hava güçleri, YPG’nin Tel Rıfat’ı Suriyeli muhaliflerden almasına yardım etmişti” yorumunu yaptı.

Le Monde, Fırat Kalkanı operasyonunun diğer yönden de tıkandığını şöyle anlattı : “Fırat Kalkanı harekatının önü böylece, güneyde Suriye ordusu ve batıda Menbiç bölgesinde Mart ayının başlarında YPG’nin Türk birlikleriyle arasında tampon bölge oluşturan Rus askerlerin eşlik ettiği Suriye askerleriyle, tamamen kesildi.”

‘Türkiye’nin Rakka operasyonunu bozmasına izin verilmeyecek’

Le Monde, Rusların YPG’ye tıpkı ABD gibi IŞİD’le mücadelede saha desteği sunduğunu belirtirken, Mart ayında Menbiç’te ABD’nin zırhlı araçların üzerine ABD bayrağı asmasını da hatırlattı.

Bunun Türkiye’ye bir mesaj olduğunu belirten Le Monde, IŞİD başkenti Rakka’ya YPG ve Arap ortaklarının başlatacağı operasyonu Türkiye’nin ‘bozması’na izin verilmeyeceğini belirtti.

Analizde, Rusya’nın İsrail’e de tıpkı Türkiye gibi benzer bir mesaj yollamaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Suriye hava sahasını ihlal ederek, Palmira yakınlarındaki bir askeri hedefi vurmasının ardından Rusya’nın İsrail’in Moskova Büyükelçisi’nden izahat istediğini belirten Le Monde, tüm bu adımların Türkiye ve Rusya’ya Suriye oyununda birer mesaj olduğunun altını çizdi.