Le Mesurier’in ölümü için takipsizlik kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ”Bugün gelişmiş ülkeler her türlü teknolojik gelişmeden yararlanıp, orduları en az zayiatla görevlerini yerine getirsin diye askerlerini cephe gerisine alırken, biz 34 yetişmiş mehmetçiğimizi, vatan evladını göz göre göre şehit verdik. Bu facianın elbette bir siyasi sorumlusu olmalıdır” dedi.