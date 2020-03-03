Diken

Yaramazlara biraz batar!

Le Mesurier’in ölümü için takipsizlik kararı

İstanbul’da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Le Mesurier ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık takipsizlik kararı verdi.

Fotoğraf: Twitter

Savcılık olayın bir başkası tarafından gerçekleştirildiğine dair delil olmadığından, üçüncü kişilere atfı kabil kusurun bulunmadığını belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. 

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‘Beyaz Miğferler’ olarak da adlandırılan Suriyeli acil yardım örgütünün eğitimini yapan grubun başında bulunan Birleşik Krallık vatandaşı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy’de evinin yakınlarında ölü bulunmuştu.

Vücudunda yüksekten düştüğüne dair bulgu tespit edilen Le Mesurier’in İsveçli eşi Emma Hedvig Christina Winber iki kez sorgulanmıştı. Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının üzerine Winber Londra’ya gimişti.

Şüpheli ölümü değerlendiren Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan “İlk etapta cinayet gibi görünüyor” yorumunu yapmıştı.  

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