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Yaramazlara biraz batar!

LDP’nin eski başkanı Toker: CHP’den kontenjan istedik, liberalleri Meclis’te temsil edebilirim

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Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) eski genel başkanı Cem Toker, LDP heyetinin CHP’yle ile bir görüşme yaptığını, seçime sokulmayan partilerinden bazı isimlerin CHP listesinden aday gösterilmesini teklif ettiklerini söyledi.

KRT’de Çağlar Cilara’ya konuşan Toker, CHP’den böyle bir teklif gelir ve partisi de kendisini uygun görürse yeni dönemde liberallerin Meclis’teki temsilcisi olabileceğini dile getirdi.

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Toker şöyle devam etti: “CHP, 90’lı yıllarda bir zamanlar HDP’yi Meclis’e taşımış bir parti. Burada bir liberal parti var, hür dünya, Avrupa Birliği değerleri, uygar değerler, hukuk devletini savunan, özgürlükleri savunan bir parti var, bunu yapacak olursanız faydamız olur. Haddimizi bilerek bir kontenjan istedik. Benim liberalleri Meclis’te temsil etmem partimin vereceği karardır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir liberal demokratın TBMM’de temsil edilmesini çok isterim. Türkiye siyasetinde bir ilk olur. Parti yönetimi uygun görürse reddetmem.” 

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