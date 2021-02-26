LDP’den ‘vergi haftası’nda ‘kazık’lı kutlama!

Liberal Demokrat Parti (LDP) İzmir İl Başkanlığı, vergi dairesi önünde yüksek vergileri protesto etti.
Bu yıl ‘vergi haftası’nın 32’ncisi, 22-28 Şubat tarihlerinde kutlanıyor.
Bir LDP üyesi, yanına ‘kazık’ alarak bugün kentteki vergi dairesine gitti.
Partili, elindeki iç çamaşırını kameraya göstererek “Vergi haftasını kutlamak için vergi dairesine geldik. Burada vergimizi (kazığı gösteriyor) getirdik. Eğer kabul ederlerse, donumuzla da ödemesini yapacağız” ifadesini kullandı.
Teknolojiden gıdaya neredeyse tüm ürünlerde özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) gibi vergi kalemlerinin yüksek olması eleştiri konusu oluyor.