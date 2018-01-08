LDP, Bahçeli’yi AKP’nin ‘stepne’si yaptı!

Liberal Demokrat Parti (LDP), 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ‘stepne’ diye niteledi.
Bahçeli, 2019’daki seçimlerde mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini belirterek aday çıkarmayacaklarını anlatmıştı.
LDP, Twitter hesabından üzerine AKP logosu yerleştirdiği bir aracın fotoğrafını, stepne tekerleğinin için de Bahçeli’nin fotoğrafını yerleştirerek ‘…’ notuyla paylaştı.
— Liberal Demokrat Parti (@liberaLDP) January 8, 2018