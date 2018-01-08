LDP, Bahçeli’yi AKP’nin ‘stepne’si yaptı!

Birlik Oyuncak’ın bir yıl önce “Üretimini durdurduk, piyasadan da toplattık” dediği ‘Mazlum’ adlı oyuncak ayının halen satıldığı ortaya çıktı. Farklı kentlerde bizzat mağazadan da alınabilen oyuncak, internet üzerinden ücretsiz kargo seçeneğiyle satışta.

Birlik Oyuncak’ın bir yıl önce “Üretimini durdurduk, piyasadan da toplattık” dediği ‘Mazlum’ adlı oyuncak ayının halen satıldığı ortaya çıktı. Farklı kentlerde bizzat mağazadan da alınabilen oyuncak, internet üzerinden ücretsiz kargo seçeneğiyle satışta.