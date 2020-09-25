Lazer epilasyon sonrasında vücudunda yanık oluşan kadın şikayetçi oldu

Adıyaman’da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdıktan sonra vücudunda yanık oluşan kadın emniyete giderek şikayetçi oldu.
AA’nın haberine göre kentte yaşayan 22 yaşındaki Z.T. lazer epilasyon yaptırmak için bir güzellik salonuna gitti.
Evine dönen ve rahatsızlanan Z.T., şikayetlerinin artması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.
Hastanede yapılan muayenede Z.T.’nin vücudunda ikinci derece yanık oluştuğu belirlendi.
Z.T., Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek güzellik salonu hakkında şikayette bulundu.