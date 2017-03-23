Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Lavrov’dan PYD çıkışı: Cenevre’ye Kürtlerin katılması önemli…

 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son dönemde ‘yakın görüntü’ verilen Suriye’deki Kürt güçlerin Cenevre’deki barış görüşmelerine katılmalarının önemli olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya,  Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve YPG arasında bir çatışmanın önüne geçmek Afrin’de ‘ateşkesi izleme şubesi’ kurduğunu belirtirken, uluslararası basında da bu hamlenin Türkiye’nin ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunu ‘bitirmeye’ yönelik olduğu yorumu yapılmıştı.

Andrey Volkov (sağda) Fotoğraflar: Twitter / DHA

Rusya’nın Afrin’e gönderdiği birliğe liderlik eden tümgeneral Andrey Volkov’un Nevruz kutlamalarına YPG armasıyla katılması ise bölgede Suriyeli Kürtlerle Rusya arasında bir yakınlaşma olduğu yorumlarına neden olmuştu.

Bu gelişmelerin akabinde, Lavrov gelecek Perşembe günü başlayacak Cenevre toplantılarına Kürtlerin de katılmasını sağlayacak çarenin bulunmasının son derece önemli olduğunu belirtirken, bunun Türkiye’nin tutumundan ve diğer faktörlerden dolayı zor olacağını düşündüğünü söyledi.

Lavrov şöyle konuştu: “Kürtlerin Cenevre görüşmelerine katılmasını sağlayacak çarenin bulunması çok önemli. Ancak bunu yapmak çok zor, Türkiye’nin tutumunu biliyorsunuz. Türk ortaklarımızla Astana’da ve diğer kanallardan yapılan temaslar çerçevesinde bu sorunu çözüme bağlamaya çalışacağız, bunun askıya alınması olamaz.”

‘Görüşmeleri gölgelemeye yönelik’

Lavrov, Suriye’de çatışmaların yoğunlaştırılmasının Cenevre görüşmelerini baltalamayı amaçladığını kaydederek, “Militanların Suriye’deki durumu silahlı çatışmaların ve terör eylemlerin sayısının arttırmakla gerginleştirme çabalarına gelince bütün bunların Cenevre görüşmelerine gölge düşürmeye yönelik olduğundan eminim” dedi.

Ruslar YPG armasını sevdi: Afrin’deki birliğin komutanı Nevruz kutlamalarında

YPG: Afrin’deki sınır köyleri Türk topçularının ateşi altında, 10 sivil yaralandı

Reyhanlı sınır karakolunda bir asker Suriye’den açılan ateşle hayatını kaybetti

Rusya ‘üs değil şube’ demişti: ‘Afrin’e giren’ Rus askerleri görüntülendi

Rusya, YPG’yi yalanladı: Afrin’e üs kurulmayacak

YPG sözcüsü: Rusya Afrin’de üs kurup eğitim verecek

SON HABERLER

ANAR Araştırma’dan Uslu: MHP seçmeninin üçte biri ‘Evet’ diyor

AKP’ye yönelik araştırmalarıyla bilinen ANAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumu için bazı anketlerde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının başa baş gittiğini, MHP seçmeninin üçte birininse ‘Evet’ oyu vereceğini ileri sürdü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...