Lavrov’dan PYD çıkışı: Cenevre’ye Kürtlerin katılması önemli…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son dönemde ‘yakın görüntü’ verilen Suriye’deki Kürt güçlerin Cenevre’deki barış görüşmelerine katılmalarının önemli olduğunu söyledi.

Rusya, Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve YPG arasında bir çatışmanın önüne geçmek Afrin’de ‘ateşkesi izleme şubesi’ kurduğunu belirtirken, uluslararası basında da bu hamlenin Türkiye’nin ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunu ‘bitirmeye’ yönelik olduğu yorumu yapılmıştı.

Rusya’nın Afrin’e gönderdiği birliğe liderlik eden tümgeneral Andrey Volkov’un Nevruz kutlamalarına YPG armasıyla katılması ise bölgede Suriyeli Kürtlerle Rusya arasında bir yakınlaşma olduğu yorumlarına neden olmuştu.

Bu gelişmelerin akabinde, Lavrov gelecek Perşembe günü başlayacak Cenevre toplantılarına Kürtlerin de katılmasını sağlayacak çarenin bulunmasının son derece önemli olduğunu belirtirken, bunun Türkiye’nin tutumundan ve diğer faktörlerden dolayı zor olacağını düşündüğünü söyledi.

Lavrov şöyle konuştu: “Kürtlerin Cenevre görüşmelerine katılmasını sağlayacak çarenin bulunması çok önemli. Ancak bunu yapmak çok zor, Türkiye’nin tutumunu biliyorsunuz. Türk ortaklarımızla Astana’da ve diğer kanallardan yapılan temaslar çerçevesinde bu sorunu çözüme bağlamaya çalışacağız, bunun askıya alınması olamaz.”

‘Görüşmeleri gölgelemeye yönelik’

Lavrov, Suriye’de çatışmaların yoğunlaştırılmasının Cenevre görüşmelerini baltalamayı amaçladığını kaydederek, “Militanların Suriye’deki durumu silahlı çatışmaların ve terör eylemlerin sayısının arttırmakla gerginleştirme çabalarına gelince bütün bunların Cenevre görüşmelerine gölge düşürmeye yönelik olduğundan eminim” dedi.