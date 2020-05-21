Lavrov ve Çavuşoğlu, Libya’da askeri faaliyetlerin derhal durdurulmasından yana

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Libya’da askeri faaliyetlerin derhal durdurulması ve BM himayesindeki siyasi sürecin yeniden başlatılması konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Çavuşoğlu arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı.

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Bakanlık, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun Libya’daki krizin BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanan Berlin Konferansı kararları temelinde çözülmesi amacıyla askeri faaliyetlerin derhal durdurulmasının ve Libyalı tüm tarafların mutlak katılımıyla BM himayesindeki siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemini vurguladığını kaydetti.

Libya’da tansiyon yüksek

Libya’da son olarak Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti Trablus’u ele geçirmek için geçen yıl nisan ayında taarruz başlatan Halife Hafter’e bağlı Doğu Libya Güçleri’ne karşı ilerleyişini sürdürerek, Watiya hava üssünün kontrolünü ele geçirmişti.

Hafter, 27 Nisan’da ulusa sesleniş konuşması yaparak ülke yönetimine el koyduğunu açıklamış, Türkiye, ABD ve Rusya, Hafter’e tepki göstermişti.

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Türkiye’nin Trablus’taki elçilik binası yakınlarına 8 Mayıs’ta Hafter tarafında füze atılmış, Dışişleri Bakanlığı Hafter’in savaş suçu işlediğni belirterek, “Libya’daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz” ifadelerini kullanmıştı.