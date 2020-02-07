Lavrov: Türkiye’nin İdlib’de sorumlu olduğu bölgede hâlâ teröristler hüküm sürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Suriye’nin İdlib kentinde Türkiye’nin sorumlu olduğu bölgede hala teröristlerin hüküm sürdüğünü’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye ile İdlib’deki gerilimi azaltma bölgelerindeki düzeni net bir şekilde belirleyen anlaşmalarımız var. Türk meslektaşlarımız bu bölgede işbirliği yaptıkları muhaliflerle, El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ve (Heyet) Tahrir el Şamlı teröristleri birbirinden ayırma sözü verdi. Ancak ne yazık ki hala bu teröristler İdlib’deki bölgede hüküm sürüyor. Bu nedenle bu sorumluluk yerine getirilmeli.”

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Lavrov’a göre, yerine getirilmesi gereken ikinci sorumluluk da İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi içerisinde silahsızlaştırılmış hatlar oluşturulması.

Bu konuda da anlaşıldığını söyleyen Lavrov, “Ancak bu hedefe henüz ulaşılmadı. Putin ve Erdoğan’ın talimatlarını takiben, askerlerimiz karada bu net sorunları çözmeye çalışıyor” dedi.