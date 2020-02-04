Lavrov: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmedi; Suriye ordusu ile çatışmalar var

Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin İdlib için varılan mutabakattaki bazı yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve ‘el Nusra teröristleri ile silahlı muhalifleri birbirinden ayıramadığını’ söyledi.

Lavrov, Türk güçlerinin İblib’de konuşlandırıldığına ve Suriye ordusu ile çatışmalar yaşandığına ilişkin bilgiler aldıklarını, Rus askeri gözlemcilerin durumu izlediklerini de açıkladı.

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Fotoğraf: Reuters

Rus TASS ajansının haberine göre, devlet medyası Rossiyskaya Gazeta editörlerine konuşan Lavrov, Türkiye’nin, Rusya ile İdlib’deki durumun normale dönmesi için vardığı Astana ve Soçi mutabakatlarındaki bir kaç taahhütünü yerine getirmekte başarısız olduğunu kaydetti.

Lavrov, şunları söyledi: “Maalesef, şu aşamada, Türkiye tarafı, İdlib sorunun çözmesi beklenen bir dizi taahhütünü yerine getirmekte başarısız oldu. İlk olarak Türkiye, onlarla işbirliği yapan ve Suriye hükümeti ile diyaloğa hazır silahlı muhalefet ile adını ‘Hayat Tahrir üş-Şam‘ olarak değiştiren el-Kaide uzantısı el-Nusra Cephesi teröristlerini birbirinden ayıramadı.

İkinci olarak, içlerinde el-Nusra üyelerinin de bulunduğu yüzlerce militan, İdlib’den Libya’ya, bölgedeki çatışmaları arttırmak için götürüldü.”

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Lavrov, işaret ettiği sorunları Rusya’nın tek başına çözemeyeceğini, ancak İdlib’de çözüm için büyük çaba gösterebileceğini ifade etti.

İdlib’de ‘teröristlerin provokasyonlarına devam ettiğini’ vurgulayan Lavrov, iki gün önce Lazkiye’deki Hmeymim üssüne drone ile saldırı yapıldığını, ayrıca İdlib’deki mevzilerden Suriye ordusu mevzileri ile sivil bölgelere düzenli olarak topçu saldırısı yapıldığını söyledi.

Lavrov, bu durumun sonuçlarından birinin, İdlib’de ‘askerden arındılmış bölge’nin oluşturulmasının imkansız hale gelmiş olması olduğunu belirtti.

Lavrov, “Türk ortaklarımıza hatırlatmak isteriz ki, Rusya ve Türkiye devlet başkanları tarafından alınan kararların her yönüyle uygulanması için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Öte yandan Lavrov, İdlib’de Türkiye ile Suriye askerleri arasındaki yeni çatışmalara da işaret ederek şöyle dedi: “Türk birliklerinin İdlib’de konuşlandırıldığına ve bunların Suriye ordusu ile çatıştığına ilişkin bilgiler alıyoruz. Askeri gözlemcilerimiz bu durumu izliyor. Askeri yetkililer tarafından duyurulan elimizdeki son verilere göre Türk güçleri, İdlib’de bize ve Suriye güçlerine haber vermeksizin, ilerliyor. Saldırılar sonucu Türk tarafı, intikam tehdidinde bulundu. Bunlar, çok üzücü. İdlib için 2018 ve 2019’da varılan Soçi mutabakatlarına tam olarak uyulması çağrısında bulunuyoruz.”