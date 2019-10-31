Lavrov: Türkiye ve Suriye askerlerinin çatıştığına dair bir doğrulama yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Suriye ile Türkiye askerleri arasında doğrudan ciddi çatışmalar yaşandığının doğrulandığını duymadığını’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Dün akşam Suriye devlet medyası, Esad güçleriyle Türk askerleri arasında Ankara’nın ‘güvenli bölge’ oluşturmak için operasyon başlattığı sınır kenti Resulayn’ın yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandığı haberini yayınlamıştı.

Reklam

Lavrov, Soçi Mutabakatı gereğince, DSG’nin Suriye-Türkiye sınırından 30 km geriye çekildiğini belirtti.

22 Ekim tarihli 10 maddelik mutabakat, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’yla girdiği yerleri muhafaza etmesini, DSG’nin bu alanın 30 kilometre dışına çıkarılmasını öngörüyor. Türkiye’nin harekat bölgesi dışında ise 10 kilometrelik alan derinliğinde, ‘Kamışlı hariç’ Türkiye ve Rusya ortak devriye yürütecek; DSG, Menbiç ve Tel Rıfat’tan ‘silahlarıyla birlikte’ tamamen çıkarılacak.

Lavrov, mutabakatın uygulanmasıyla ilgili sorunlara sahada etkili biçimde çözüm bulunduğunu da belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorunlar sahada etkili biçimde çözülüyor. Ordumuz, Suriye-Türkiye sınırında 30 kilometre derinlikte kontrol faaliyetleri yürüttüğümüz Suriye ordusuyla ve Rus askeri polisinin 10 kilometre derinlikte birlikte devriye yapacağı Türk askerleriyle iletişim halinde.”