Lavrov: Türkiye teröristle muhalifi birbirinden ayırt edemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib kentinin terör yuvası haline geldiğini söyleyerek, “Ne yazık ki bölgedeki Türk meslektaşlarımız henüz terör eylemlerine bulaşmamış silahlı muhalifleri El Nusralı teröristlerden ayırt etmeye yönelik sorumluluklarını yerine getirmedi” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin başkenti Washington’a yaptığı ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, geçmişte Obama (eski ABD Başkanı) yönetiminin de siyasi diyaloğa hazır olan militanları El Nusralı teröristlerden ayıracaklarını belirttiğini; ancak bu vaadin yerine getirilmediğini söyledi.

Reklam

Obama yönetiminin vaadini yerine getirmemesi sonrasında El Nusra’yla ABD arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiklerini söyleyen Lavrov, “Şüphemiz El Nusra’nın Suriye’nin meşru (Devlet Başkanı Beşar Esad) Esad yönetimine karşı kullanılmak için korunduğu yönündeydi” dedi.

Örgütün İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesini kontrolü altına aldığını belirten Lavrov şöyle konuştu: “Sadece kontrol altına almakla kalmayıp, buradan Suriye ordusu mevzilerine, sivil altyapılara ve Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırıların her birine yanıt veriyoruz. Ancak elbette sonsuza dek bu durum böyle kalamaz, nihayetinde bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi ve bölgenin tamamı üzerinde meşru hükümetin kontrolünün yeniden sağlanması gerekiyor.“