Diken

Yaramazlara biraz batar!

Lavrov: Türkiye teröristle muhalifi birbirinden ayırt edemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib kentinin terör yuvası haline geldiğini söyleyerek, “Ne yazık ki bölgedeki Türk meslektaşlarımız henüz terör eylemlerine bulaşmamış silahlı muhalifleri El Nusralı teröristlerden ayırt etmeye yönelik sorumluluklarını yerine getirmedi” dedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin başkenti Washington’a yaptığı ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lavrov, geçmişte Obama (eski ABD Başkanı) yönetiminin de siyasi diyaloğa hazır olan militanları El Nusralı teröristlerden ayıracaklarını belirttiğini; ancak bu vaadin yerine getirilmediğini söyledi.

Reklam

Obama yönetiminin vaadini yerine getirmemesi sonrasında El Nusra’yla ABD arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiklerini söyleyen Lavrov, “Şüphemiz El Nusra’nın Suriye’nin meşru (Devlet Başkanı Beşar Esad) Esad yönetimine karşı kullanılmak için korunduğu yönündeydi” dedi.

Örgütün İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesini kontrolü altına aldığını belirten Lavrov şöyle konuştu: “Sadece kontrol altına almakla kalmayıp, buradan Suriye ordusu mevzilerine, sivil altyapılara ve Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne saldırı gerçekleştirdiler. Bu saldırıların her birine yanıt veriyoruz. Ancak elbette sonsuza dek bu durum böyle kalamaz, nihayetinde bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi ve bölgenin tamamı üzerinde meşru hükümetin kontrolünün yeniden sağlanması gerekiyor.

Suriye’de Esad güçleri İdlib’i vurdu: 14 ölü, 27 yaralı

Rusya: Suriye İdlib’de ateşkes ilan etti

Akar: İdlib’de meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

Reuters: İdlib’deki Türk gözlem noktası yakınlarına hava saldırısı düzenlendi

Lavrov: Suriye’nin İdlib saldırısı Türkiye’yle anlaşmayı ihlal etmiyor

Lavrov: İdlib konusunda Türkiye’yi uyarmıştık

SON HABERLER

Demirtaş’tan sonra Kavala: AİHM bir dönemi mahkum ediyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’deki insan hakkı ihlallerini
önlemek konusunda çok kötü sınav verdiği bir dönem yaşadık. AİHM birçok başvuruda tedbir taleplerini reddederek etkili olmayan iç hukuk yollarını adres göstererek hükümete ihlallere devam etmesi için neredeyse açık çek verdi.

İnsan Hakları İzleme ve Af örgütlerinden ortak açıklama: Kavala’ya hemen özgürlük!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 770 gündür tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması kararının uygulanmasını isteyen ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, HRW ve Af Örgütü’nün, Kavala’nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması için baskılarını sürdürdüğü bildirildi.

Soykırımcıyı öven yazar, Nobel ödülünü alırken dışarıda protesto edildi

Bosna’da 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa katliamını inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu gerekçesiyle tepki çeken Avusturyalı yazar Peter Handke, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nü İsveç’te aldı. Handke, ödülünü alması öncesi törenin düzenlendiği bina önünde Bosna ve Kosova’daki soykırım kurbanları tarafından protesto edildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...