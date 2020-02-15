Lavrov: Türkiye ile tam bir anlaşma mümkün olamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Münih’te görüştü. Lavrov, ‘Türkiye ile her konuda tam bir anlaşmanın mümkün olamayacağını’ kaydetti.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Münih’te görüştü. Fotoğraf: DHA

56. Münih Güvenlik Konferansı için Münih’te bulunan Çavuşoğlu, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la faydalı bir görüşme yaptık. Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova’da bir araya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık.”

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Lavrov, Münih’teki konuşmasında. Fotoğraf: Reuters

Konferansta konuşan Lavrov, ‘Türkiye ile her konuda aynı fikirde olmadıklarını’ söyledi.

Reuters’in haberine göre Lavrov, şöyle konuştu: “Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var, ancak bu, her konuda aynı fikirde olacağımız anlamına gelmiyor. Herhangi iki ülke arasında bütün konularda tam anlaşma, mümkün değildir.”