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Yaramazlara biraz batar!

Lavrov: Suriye’nin İdlib operasyonu Türkiye’yle yapılan anlaşmayı ihlal etmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye rejiminin İdlib’e yönelik askeri operasyonlarının Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma günü Rusya Devyet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak Suriye’nin kuzeybatısındaki operasyonların insani krize yol açtığını ve milli güvenliği tehdit ettiğini söylemişti. AFP ise Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırarak, Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ile Hama arasında yer alan Türkiye’ye ait Morek gözlem noktasını kuşattığını iddia etmişti.

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Euronews’un haberine göre Kremlin’den yapılan açıklamada, “Putin, Erdoğan’ın İdlib’deki kaygısını anlıyor ama Putin de muhaliflerin artan saldırılarından kaygılı” dendi.

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