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Yaramazlara biraz batar!

Suriye’de muhaliflerin militanlardan ayrılması için Rusya’yla mutabakat

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Türkiye’nin Suriye’deki muhaliflerin militanlardan ayrılması konusunda daha net bir çalışma yapılması konusunda mutabakat sağladığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Lavrov, Moskova’da Güney Sudan Dışişleri Bakanı Awut Deng Acuil ile düzenledikleri ortak basın toplantısında dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Rus bakan “Militanlar İdlib’den çıkmaya devam ettikçe radikal grupların etkisi daha da artıyor. Bu nedenle, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yaptığımız telefon görüşmesinde bu konuyu etraflıca istişare ettik” dedi. 

Lavrov şöyle devam etti: “Siyasi sürece katılmaya hazır olan vatansever silahlı muhaliflerin BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanınan gruplardan ayrılmasına ilişkin mutabakatın uygulanması için daha net bir çalışma yapılması konusunda anlaştık. Bunun yerine getirilmesi gerekli.”

Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin söz konusu mutabakatı en kısa sürede hayata geçirme niyetinde olduğunun altını çizdi.

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‘Teröristlere hiçbir şekilde merhamet gösterilemez’

Sivillerin İdlib gerilimi azaltma bölgesinden tahliyesi için ateşkes ilan edildiğini ve insani koridorlar oluşturduğunu ancak teröristlerin saldırılarını sürdürerek sivillerin tahliyesini engellediğini ve onları canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığını anlatan Rus bakan, “Silahlı gruplardaki militanlar, teröristlerle iletişimi tamamen kesmeli. Teröristler de silah bırakmalı, zira onlara hiçbir şekilde merhamet gösterilemez” diye konuştu.

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