Lavrov: Şam ve Kürtleri anlaşmaya varmaya teşvik ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı askeri operasyonun ardından Rusya’nın Suriye hükümetini ve Kürt güçlerini anlaşmaya varmaya teşvik ettiğini bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Rus haber ajanslarında yer alan haberlere göre Soçi kentinde konuşan Lavrov, Türkiye’nin askeri harekatı nedeniyle hapisteki IŞİD militanlarının kaçabildiğini öne sürerek Moskova’nın Türk ve Suriyeli güçler arasında sınır boyunca güvenlik işbirliğini destekleyeceğini de ekledi.

Reklam

Suriye’yi terk eden militanlara koruma sağlayan ülkelerin, ‘bu eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda olduğunu’ kaydeden dışişleri bakanı, Moskova’nın Suriye hükümeti ve Kürtler arasındaki anlaşmaların uygulanmasını destekleyeceğini vurguladı.

‘Çatışmalar IŞİD’in yayılmasına imkan verdi’

Rusya’nın Suriye ile Türkiye arasında sınır güvenliği işbirliğini destekleyeceğini ifade eden Lavrov, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki çatışmalar IŞİD militanlarının dünyanın geri kalanına yayılmasına imkan verdi. Bu durumun sorumlusu Avrupa ülkeleri” diye konuştu.

Rus bakan, Şam yönetimi ile Kürtler arasındaki diyaloğun somut neticeler verdiğini de sözlerine ekledi.