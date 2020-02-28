Lavrov: Putin ve Erdoğan, İdlib’le ilgili görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşılmayacağını söyleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İdlib’deki anlaşmaların nasıl uygulanacağıyla ilgili’ görüştüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 asker hayatını kaybetmişti. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yaklaşık yedi saat süren güvenlik toplantısı düzenlenmişti. Cumhurbaşkanlığı saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuştu. Rusya saldırıların Suriye hükümetine bağlı güçlerce yapıldığını belirmişti.

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‘Mutabakatlar uygulansaydı, Türk askerleri ölmezdi’

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Rusya, hem Suriye’de hem de Libya’da ilgili ülkenin tüm siyasi güçleri arasında kapsamlı bir diyalog kurulmasını destekliyor, tüm dış aktörlerden bu ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor” dedi.

Lavrov şöyle devam etti: “Eğer Moskova ile Ankara arasındaki mutabakatlar tamamen uygulansaydı, Türk askerlerin ölmesi gibi trajedilerden kaçınmak mümkün olabilirdi. Moskova, Suriye’de Türk askerlerin hayatını kaybetmesi nedeniyle Ankara’ya başsağlığı diliyor. Rusya ve Türkiye, İdlib konusunda koordinasyonu sürdürmeye hazır.”

‘Türk ordusuyla her gün temaslar sürüyor‘

İdlib konusunda Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlı olduklarını söyleyen Lavrov, “2011 yılında başlayan sözde Arap Baharı’ndan sonra baş kaldıran teröristlerle hiçbir uzlaşma yapılmamasından yanayız” ifadelerini kullandı.

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“Türk ordusuyla her gün temaslar sürüyor” diyen Lavrov ayrıca, ‘teröristlerle’ ‘ılımlı muhaliflerin’ birbirinden ayrılmasının ortak hedef olması gerektiğini söyledi.