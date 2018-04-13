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Yaramazlara biraz batar!

Lavrov, Libya ve Irak’ı işaret etti: Aynı maceraya Suriye’de kalkışmasınlar

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Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları üzerinden Suriye’deki krizi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Tanrı korusun Libya ve Irak’ta deneyimlenen maceraya Suriye’de de kalkışmasınlar. Umarım böyle riskli bir maceraya atılmak gibi bir kumar oynamazlar” diye konuştu.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’in haberine göre Moskova’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, küçücük bir yanlış hesaplamanın bile yeni göçmen akınına sebep olabileceğine dikkati çekerek “Suriye’deki istikrarsızlık başka sonuçlar doğurabilir ki, bu, bizim de Avrupalı komşularımızın da ihtiyacı olan son şey” uyarısında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan ‘akıllı bombalarını Suriye’ye göndereceği, bu nedenle Rusya’nın hazır olması gerektiği’ açıklamasına da gönderme yapan Lavrov, diplomatların diplomatik yöntemler kullanması gerektiğini ve ültimatomlarla tehditlerin diyaloga yardımı dokunmadığını belirtti.

Lavrov şöyle konuştu: “Tanrı korusun Libya ve Irak’ta deneyimlenen maceraya Suriye’de de kalkışmasınlar. Umarım böyle riskli bir maceraya atılmak gibi bir kumar oynamazlar.”

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