Lavrov: Kürt sorunu, Kürtlerle Şam arasında çözülmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kürt sorununun Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin güvenlik çıkarları da düşünülerek Şam yönetimi ile Kürtler arasında diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rus basınına konuşan Lavrov, Suriye’de biriken karşıtlıkların çözülmesinin zor ancak gerçekçi bir süreç olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Kürt sorununun, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde, Kürt liderler ve Şam’daki meşru hükümet arasında diyalogla çözülmesi gerektiğinden yana tavır sergileyeceğiz. Türkiye’nin sınırlarını güvenli hissetmesi için sorun bu şekilde çözülecek.”

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Rus bakan ‘sahada Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanısıra Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını temin edecek gerçekliklere yol açacak bir diyaloğa’ destek vereceklerini ifade ederek, “1998 tarihli Adana Mutabakatı’nın uygulanabilmesi için çalışmaya hazırız, bunun için çaba göstereceğiz” dedi.