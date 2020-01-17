Lavrov: İran, ABD F-35’lerinin saldırısını bekliyordu, yolcu uçağını o yüzden vurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran’ın, ABD’nin F-35’lerle saldıracağına dair duyumların ardından Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağını yanlışlıkla vurduğunu ileri sürdü. Lavrov bunu bir mazeret olarak göstermediğini de vurguladı.

Lavrov, açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Moskova’da, 2019’daki çalışmalarla ilgili yıllık değerlendirmelerin yapıldığı basın konferansında konuşan Lavrov, “O sırada İran’ın sınır bölgesindeki hava sahasında (ABD’ye ait) en ez altı F-35 savaş uçağı varmış. Bu bilgi henüz doğrulanmadı ancak bu tür olayların her zaman sinirlilik yarattığının altını çizmek isterim” dedi.

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Lavrov İran’ın Irak’ta ABD birliklerinin bulunduğu üslere 8 Ocak’ta hava saldırısı düzenlemesinin ardından Amerika’dan misilleme olacağı korkusuyla yolcu uçağını hedef almış olabileceğini belirterek şöyle dedi: “İranlılar’ın o sırada, Irak’taki saldırılarının ardından ABD’den misilleme bir hamle bekledikleri ancak bunun nereden gelebileceğinden emin olamadıklarıyla ilgili istihbarat var.”