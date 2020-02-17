Lavrov: İdlib’in anahtarı ılımlı muhaliflerin teröristlerden ayrılması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib kentindeki gerilimi azaltma bölgesinde, teröristlerle ılımlı muhalifleri ayırmanın anahtar niteliğinde olduğunda söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Münih Güvenlik Konferansı’nın ardından basın mensuplarının İdlib’le ilgili sorularını yanıtlayan Lavrov şunları söyledi: “2018’de Rusya ve Türkiye liderleri tarafından onaylanan anlaşmada yer alan temel mutabakat, hükümetle diyalog kurmaya hazır muhaliflerin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak tanınmış grupların üyelerinden ayrılmasını öngörüyor. Bu ayırma işlemi, tüm sorunların anahtarı konumunda.”

Reklam

Gözlem noktalarının arkasında kalan noktalardan teröristlerin Suriye ordusu mevzilerine ve Rus askeri üssüne yönelik saldırılarına devam ettiğini ve elbette bunun yanıtsız bırakılmadığını kaydeden Lavrov, bu tür saldırıların Rusya’nın desteğiyle Suriye ordusu tarafından bastırıldığını vurguladı.

Rus bakan, İdlib gerilimi azaltma bölgesi içinde silahsızlandırılmış bir bölge kurulmasına yönelik mutabakatın, Türkiye’nin bölgede gözlem noktaları kurmasına rağmen zor bir şekilde uygulandığının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 15 Şubat’ta Münih’te görüşmüş, Lavrov, ‘Türkiye ile her konuda tam bir anlaşmanın mümkün olamayacağını’ söylemişti.