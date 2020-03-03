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Yaramazlara biraz batar!

Lavrov: İdlib’de çözüm Rus-Türk anlaşmalarına uyulmasına bağlı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’deki sorunların çözümünün Rusya ile Türkiye liderleri arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: reuters
(temsili)

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yapılan hava saldırısı sonucu 34 asker hayatını kaybetmişti. Ankara saldırıya misliyle karşılık verileceğini duyurmuş, Moskova saldırının Suriye hükümetine bağlı güçlerce yapıldığını belirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 5 Mart’ta Moskova’da buluşacak.

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Basın toplantısında konuşan Lavrov, “Terörle mücadeleyi keserek göçmen sorununu çözmeye yardım edemeyiz. Sorunların çözümü Rusya ile Türkiye liderleri arasında Eylül 2018’de İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesine yönelik varılan anlaşmaların uygulanmasıyla mümkün” dedi.

“Ne yazık ki bu anlaşmalar hayata geçirilmiyor” diyen Rus bakan şöyle devam etti: “Putin ve Erdoğan arasında bu hafta gerçekleştirilecek görüşmenin durumu değiştirmesini ve üzerinde çabaladığımız şeyin gerçekleşmesi yönünde ilerleme kaydetmemizi sağlamasını umuyorum.” 

Avrupa Birliği (AB) için sığınmacı sorununun ne kadar zorlu olduğunun farkında olduklarını kaydeden Lavrov, sorunun çözümü için katkı sağlamaya çalışacaklarını; ancak Avrupa’dan gelen bazı çağrılarda olduğu gibi, terörle mücadeleyi keserek sığınmacı krizine katkı sunamayacaklarını vurguladı.

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