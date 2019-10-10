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Yaramazlara biraz batar!

Lavrov, Ankara ile Şam arasında diyalog başlatmak istediğini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Ankara ile Şam arasında diyalog başlatmaya çalışacağını söyledi.  

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’ sürüyor.

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Lavrov, Ankara’nın kaygılarını anladıklarını ancak bunların Şam’ın çıkarları gözetilerek giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Rus bakan şöyle konuştu: “Suriye krizinin en başından beri sürekli olarak Türkiye’nin sınırlarının güvenliğiyle ilgili kaygılarını anladığımızı belirttik. Aynı zamanda bu kaygıların Şam ve Ankara arasındaki 1998 tarihli Adana Anlaşması kapsamında giderilmesi gerektiğinin birçok kez altını çizdik. Türkiye ile Suriye arasında diyalog başlatmaya çalışacağız. Bunun iki tarafın da çıkarına olduğunu öngörmek için dayanaklarımız var.”

Lavrov, Türkiye-Suriye sınırındaki terör eylemlerinin bastırılması için müşterek çabaların sarf edilmesini öngören Adana Anlaşması’nın etkili biçimde uygulanmasının ABD ve uluslararası koalisyonun Fırat’ın doğusundaki eylemleri nedeniyle zora girdiğini vurguladı.

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