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Yaramazlara biraz batar!

Lavrov: ABD Suriye’yi bölüp Fırat’ın doğusunda ‘devletçik’ kurmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki duruma ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı: “ABD’nin amacı Suriye’yi parçalayıp Fırat’ın doğusunda bir ‘devletçik’ kurmak.”

Fotoğraf: Reuters

Sputnik International’ın haberine göre Lavrov, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermek istemediğini savundu.

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Washington’ı ve müttefiklerini bölgede gayrimeşru adımlar atmamaları konusunda uyaran Rus bakan, Amerikan güçlerinin geri çekilmesinin Suriye krizinde bir anlaşmaya varılmasına da pozitif etki edeceğini belirtti..

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