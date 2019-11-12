Lavrov: ABD, Suriye’deki petrol yatakları için sözde devlet kurmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için bu bölgeyi koparmak ve orada Basra Körfezi’ndeki ülkelerin katılımıyla bir sözde devlet kurmak istediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Paris Barış Forumu’nda konuşan Lavrov şunları söyledi: “ABD, Fırat’ın doğu kıyısında bir sözde devlet kurmak için her şeyi yapıyor ve Suriye’nin bu bölümünü koparma ve oradaki petrol yataklarını kontrol altına alma amacıyla orada Demokratik Suriye Güçleri (DSG), YPG ve diğer Kürt güçler eliyle bir yerel yönetim kurulması için Körfez ülkelerinden büyük yatırımlar yapmalarını talep ediyor.”

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Lavrov, Washington yönetiminin Suriye’li sığınmacıların ülkelerine dönmesini sağlayacak ‘ülkeyi yeniden inşa çalışmalarına’ kesinlikle karşı çıktığını ve NATO, Avrupa Birliği (AB) ve bölgedeki müttefiklerinin Suriye hükümetinin kontrol ettiği bölgelerdeki yeniden inşa projelerine yatırım yapmalarını yasakladığını kaydetti.

Şam ile Kürtler arasında diyalog kurulması ve Kürtlerin bu diyalogda tutarlı olması gerektiğini söyleyen Rus dışişleri bakanı şöyle devam etti: “Kürtler, ABD’nin kendilerini bu ayrılıkçı harekette destekleyeceğini düşünerek Rojava Federasyonu’nun kurulduğunu açıkladılar. Bu onların kararıydı. Ancak ABD’nin onlara olan ilgisi sona erdi ve Kürtler, Şam’la diyalog kurulması için bizden yardım istedi. ABD, petrol yataklarını kontrol etmek için Suriye’ye geri döndüğünü açıklayınca Kürtler diyalogdan tekrar vazgeçti. Tutarlı olmak gerekiyor.”