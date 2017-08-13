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Latuff ‘boş geçmedi’: Coca Cola’nın Türkiye’deki yeni reklam yüzü Erdoğan

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Türkiye’deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çizimleriyle bilinen Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff, Erdoğan’ın ‘Coca Cola’ fabrikasının açılışını yapmasını da ‘boş geçmedi’.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanının Isparta’daki açılışa katılması sosyal medyada da yankı bulmuş, AKP’ye muhalif Furkan Vakfı’nın öncülüğünde Twitter’da başlatılan #ErdoğanınCocaCola etiketi Türkiye gündemi listesinde üst sıralara yükselmişti.

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Cumhurbaşkanlığı resmi sitesi ve devletin yarı resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’nın haberlerinde ise Erdoğan’ın ‘meyve suyu üretim tesisleri’nin açılışına katıldığı belirtilirken, Coca Cola’dan bahsedilmemişti.

‘Coca Cola’nın Türkiye’de yeni bir reklam yüzü var’

Brezilyalı karikatürist, Erdoğan’ın üzerinde Coca Cola logolu tişört ve elinde Coca Cola kutusuyla, İsrail bayrağı önünde ‘Rabia’ işareti yaptığı çizimini “1966’dan bu yana İsrail’in destekçisi olan Coca Cola’nın Türkiye’de yeni bir reklam yüzü var, Erdoğan, ‘Filistinlilerin dostu’ mesajıyla paylaştı.

Coca Cola, İsrail yalanlasa da bir Yahudi markası olduğu gerekçesiyle İslamcıların hedefinde.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından Türkiye’deki birçok sosyal tesis, market ve restoranda Coca-Cola satışı yasaklanmış, boykot kampanyası başlatılmıştı.

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