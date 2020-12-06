Lastik dükkanının bahçesinden tarihi şapel çıktı

İstanbul’un Fatih ilçesindeki oto lastikçi dükkanının bahçesinde 700 yıllık tarihi bir şapel bulunduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Fatih’in Draman semtinde, 1300’lü yıllarda Bizans Döneminde yapıldığı değerlendirilen, küçük kilise olarak tabir edilen bir şapel, dükkan işletmecisi tarafından lastikleri muhafaza etmek için kullanılıyor.

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Tarihçi Süleyman Faruk Göncüoğlu, keşfedilen tarihi yapı ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Dönem çalışanlar için de açık bir laboratuvar gibi burası. Tuğla ve taş örgü sistemleriyle yakından görülebilecek bir unsur. O yüzden bu yapı etrafına çalışanlar için pek çok büyük önem arz etmiyor ama mimarlık tarihi üzerine çalışan ya da İstanbul’un şehir tarihini çalışanlar için açık bir veri tabanı. Şapel dediğimiz yapı, küçük kilisedir. Sarayların, kompleks yapıların içerisinde ibadet mekanı olarak yapılmış yapılardır. Yani bizdeki mescit gibidir. Kesme tuğlalara inşa edilmiş güzel bir yapı görüyoruz.”