‘Las Tesis’ eyleminde gözaltına alınan kadınların açıklamasına polis engeli

İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki eylemde gözaltına alınan kadınlar, haklarında verilen adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazdan sonra basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

Fotoğraf: @kadinmeclisleri (Arşiv)

Şili’de kadına şiddete dikkat çekmek için feminist grup Las Tesis’in danslı protestosunun bir benzeri Kadıköy ilçesinde yapılmak istenmiş, eylem başlamasından kısa süre sonra polis müdahalesi gelmişti. Yedi kişinin gözaltına alındığını belirten valilik ise eylemde atılan, “Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve başkan” sloganının suç olduğunu ifade etmişti.

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Gözaltına alınan isimlerin avukatları, İstanbul Sulh 5. Ceza Mahkemesi’ne sundukları dilekçeyle, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından müvekkilleri hakkında verilen haftada bir gün karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Kadınların açıklamasına polis engeli

Kadınlar ve avukatları dilekçeyi sunduktan sonra adliyenin bahçesinde basın açıklaması yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine adliyenin karşısına geçen ve açıklama yapmasına burada da izin verilmeyen grup, bunun üzerine bir süre slogan atarak sokaklarda yürüdü ve ayrıldı.