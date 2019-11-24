Lansmanında camı kırılan Tesla’nın yeni aracı 146 bin sipariş aldı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın cuma günkü lansmanında ‘camı kırılan’ ‘Cybertruck’ isimli yeni aracı 146 bin ön sipariş aldı.

Fotoğraf: reuters

Tesla ilk elektrikli pikap kamyonunu cuma günü görücüye çıkarmış, tanıtım sırasında aracın zırhlı camlarının dayanıklılığını göstermek amacıyla camlara demir bilye atıldığında ise camlar kırılmıştı.

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Twitter adresinde açıklama yapan Tesla CEO’su Elon Musk, ‘Cybertruck’ için şimdiden 146 bin sipariş alındığını, bunların yüzde 42’sinin çift motorlu, yüzde 41’inin üç motorlu ve yüzde 17’sinin tek motorlu modeller olduğunu belirtti.

Musk ayrıca bu sayıya herhangi bir reklam ve dışarıdan finansal destek olmadan ulaşıldığını ifade etti.

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Her sipariş için 100 dolarlık (571 lira) geri ödemeli depozito alan ABD’li şirket, şimdiye kadar 14.6 milyon dolar (83.4 milyon lira) depozito bedeli elde etti.

Tesla, ‘Cybertruck’ için üç farklı model sunuyor. En ucuz model olan tek motorlu ve arkadan itişli ‘Cybertruck’ modelinin maksimum menzili 402 kilometre ve bu model 39.900 (228 bin lira) dolar fiyat etiketine sahip. Çift motorlu dört çeker modelin ise maksimum menzili 500 kilometreden fazla, bu model ise 49.900 dolar (285 bin lira) fiyat etiketiyle satılıyor.

Son olarak aralarındaki en güçlü ve en pahalı model olan üç motorlu modelin maksimum menzili 804 kilometre civarında görünüyor. Bu model de 69.900 dolar (400 bin lira) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.