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Yaramazlara biraz batar!

Lana Del Rey’in ‘gizemli’ yeni albümünden ilk şarkı: ‘Love’

 

Müzisyen Lana Del Rey, bu sene çıkarması beklenen yeni albümünden bir şarkı paylaştı.

Pitchfork’ta yer alan habere göre ‘Love’ isimli şarkının, Lana Del Rey’in ‘Born to Die’ albümü için beraber çalıştığı Emile Haynie, ‘Summertime Sadness’ şarkısının yazarı Rick Nowels ve Katy Perry’nin prodüktörü Benny Blanco ile birlikte hazırlandığı belirtildi.

Şarkıyla ilgili basın toplantısında konuşan Del Rey, “İlk dört albümümü kendim için yaptım ama bu albüm hayranlarım için” dedi.

Del Rey’in bu sene yeni bir albüm çıkarması bekleniyor ancak yeni albümün adı ve çıkış tarihi henüz belli değil.

Del Rey, son albümü ‘Honeymoon’u 2015’te çıkarmıştı.

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