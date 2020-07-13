Lamalardaki iki antikor, ‘corona’ya karşı etkili olabilir

Güney Amerika memelileri lamalardan alınan iki antikor türünün, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde Covid-19’u etkisiz hale getirebildiği bildirildi.

AA’nın haberine göre, Britanya’da, The Rosalind Franklin Enstitüsü’nden James Naismith ve Raymond Owens liderliğinde yapılan çalışmada, lamalarda insanlardaki gibi ağır ve hafif iki antikor zincirinin virüse karşı etkili olabileceği ifade edildi.

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Bilim insanları, Covid-19’un sivri uçlarının hücre kültüründe ACE2 proteinine bağlanmasını engelleyen iki yakın ilişkili ‘nanobody’ (tek alanlı bir antikor) keşfetti.

‘H11-H4’ ve ‘H11-D4’ olarak adlandırılan ve lamalardan alınan bu tek alanlı antikorların, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde Covid-19’u etkisiz hale getirdiği görüldü.

Bilim insanlarına göre ‘nanobody’lerin tek başına ya da diğer antikorlarla birleştirilerek ağır Covid-19 vakalarında pasif bağışıklama için kullanılabilir.

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Ayrıca bu tek alanlı antikorların, bilinen yöntemlerle insanlara uygun hale getirilebileceği ifade edildi.