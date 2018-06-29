‘Laiklik elden gidiyeah’ deyip bakandan gazı alan adamdan AA’ya seçim analizi

“Seçimde kime oy veriyorsunuz” sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem olan Süleyman Çakır, Anadolu Ajansı’na seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Çakır 24 Haziran seçim sonuçlarının çok olumlu olduğunu belirterek, “Türkiye, Türkiye’nin dostları, mazlumlar, İslam alemi kazandı. Türkiye’nin ilerlemesine hainlik yapanlar da kahroldu, perişan oldu” diye konuştu.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Çakır’a güzelleme yapan bir paylaşımda bulunup onu ‘Türkiye’nin asil ama hor görülen gerçek sahibi’ olarak tasvir etmişti.

Bakan Gül, Sinoplu olduğunu ve Üsküdar’da ailesiyle yaşadığını anlatan Çakır’a yönelik şöyle tweet atmıştı: “Sen Bu Ülke’nin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun herşeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin.”

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‘Batı kafasında olan AK Parti’yi istemiyor’

‘Darbeci zihniyet taşıyan kişilerin’ sözlerini eleştirdiğini savunan Çakır şunları söyledi: “Darbeci kafalara bizim söylediklerimiz ters düşer, herkes algılayamaz. Adnan Menderes ‘Vatana hizmet ediyor’ diye asıldı. Rahmetli Erbakan’ın dört beş sefer siyasi iktidarını elinden aldılar, partisini kapattılar. O da hizmet verecekti. Şimdi gelelim AK Parti’ye… Hizmet verdiğinden dolayı 16 yıldır AK Parti’ye tuzaklar kuruldu. Batı kafasında olan, Türkiye’nin içindeki hainler AK Parti’yi istemiyor. Hala oyun bu. Oyun bitmez, bu AK Parti’yi yıkma peşindeler. Bu sefer ki ittifak, ‘Memleket, bayrak, memlekete hizmet, halkın derdiyle dertleşelim, halka hizmet verelim’ derdi değildi, ‘AK Parti’yi nasıl yıkarız, AK Parti’yi bu milletin başından nasıl indiririz’ bütün gayret buydu. Bunun üzerine kuruldu AK Parti’nin karşısındaki bu ittifaklar. Millet, AK Parti’yi yıkma ittifakını, oyunları bozdu.”