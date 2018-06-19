Laiklik çağrısı yapan Halkevleri üyeleri beraat etti

İstanbul’daki bir kahvehanede laiklik çağrısı yapmalarının ardından tutuklanıp tahliye edilen Halkevleri üyeleri Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya beraat etti.
Reina’da 2016’yı 2017’ye bağlayan gece yapılan IŞİD saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıdan sonra Halkevleri üyeleri Okmeydanı’nda bir kahvehanede laiklik çağrısında bulundukları bir konuşma yapmıştı.
Başlatılan soruşturmada Halkevleri üyeleri Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya 3 Ocak 2017’de tutuklanmış, 25 Nisan 2017’deki ilk duruşmada tahliye edilmişti. İkili hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan üçer yıla kadar hapsi istenmişti.
Beraat çıktı
Halkevleri’nin Twitter hesabından verdiği bilgiye göre Başaran ve Dışkaya, yargılandıkları davada beraat etti.
Reina Katliamı sonrası Okmeydanı'nda bir kahvehanede yaptıkları konuşmada, "gericiliğin karşısında laiklik bayrağını yükselteceğiz" dedikleri için aylarca tutuklu kalan Halkevleri Üyeleri beraat etti! O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz: "Laikliği savunmaya devam edeceğiz!" pic.twitter.com/Ho88tbhK0J
— Halkevleri (@Halkevleri) June 19, 2018