‘Laik ve demokratik değerleri korumak’: Danimarka’da peçe yasaklandı

Danimarka hükümetinin ülkenin ‘laik ve demokratik değerlerini korumak’ için aldığı peçe yasağı kararı bugün yürürlüğe girdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Danimarka Parlamentosu’nun mayıs ayı sonunda 30’a karşı 75 oyla kabul ettiği yeni düzenlemeye göre, kamusal alanlarda peçe takanlara, ‘suçun tekrarına bağlı olarak’ 100 ila 10 bin Danimarka Kronu (yaklaşık 160-1600 dolar) ceza verilecek.

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5,7 milyon nüfuslu ülkede yarım milyon kadar Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. 2017 verilerine göre Danimarka’da nüfusun yüzde 8,7’sini Batılı olmayan göçmenler oluşturuyor.

Reuters’a konuşan Danimarka’da doğan Meryem adlı 20 yaşındaki Türkiye kökenli bir göçmen “Herkes, Danimarka’nın değerlerini tanımlamak istiyor. Eğitim görerek ve başka şeyler yaparak topluma entegre olmanız gerektiğine inanıyorum. Ama peçe takmak Danimarka değerlerine entegre olmaya engel değil” diye konuştu.

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Danimarka, Avusturya, Fransa, Belçika ve Bulgaristan’ın ardından peçeyi yasaklayan beşinci Avrupa ülkesi.

Bazı Müslüman gruplar ve yasağa karşı çıkan Danimarkalıların başkent Kopenhag’da protesto yürüyüşü düzenlemesi bekleniyor.