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Yaramazlara biraz batar!

Lahore’da, Sufi türbesi önünde patlama: En az sekiz ölü

Pakistan’ın ikinci büyük kenti Lahore’daki bir Sufi türbesi önünde meydana gelen patlamada en az sekiz kişi öldü; aralarında polislerin de yer aldığı çok sayıda kişi yaralandı.

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer, bombalı saldırının Data Darbar adlı, her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği türbenin önündeki bir polis aracına yönelik olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

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Saldırı sonrasında bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldığı belirtilirken Pakistan Başbakanı İmran Han, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü, “Saldırıyı kınıyorum. Yaralılar için tıbbi imkanlarımız seferber edilecek” diyerek ifade etti.

Türbe, 2010 yılında iki intihar bombacısının hedefi olmuş, onlarca kişi ölmüştü.

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