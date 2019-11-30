Lahey saldırganı yakalandı

Londra’da dünkü bıçaklı saldırıda polisin saldırganı vurarak öldürmesinden sonra Hollanda’nın Lahey kentinde de dehşet saçan ve üç kişiyi yaraladıktan sonra kaçan bıçaklı bir saldırgan, Hollanda polisi tarafından bir gün sonra yakalandı.

Saldırının gerçekleştiği yer. Fotoğraf: Reuters

Lahey’in alışveriş merkezi olan bir caddesinde meydana gelen olayda, bıçaklı saldırganın saldırısı sonucu üç kişi yaralanmıştı. Lahey polisi polisi, olayla ilgili olarak 45-50 yaşlarında bir erkek şüphelinin arandığını açıklamıştı. Kuzey Afrika kökenli olduğu tahmin edilen şüphelinin şal ve gri eşofman giydiği bilgisi paylaşılmıştı.

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Reuters’in haberine göre, 35 yaşındaki şüpheliyi bugün akşam saatlerinde yakaladı. polisin verdiği bilgiye göre, ‘daimi bir ikametgahı bulunmayan’ şüpheli, sorgulanıyor.

Dünkü saldırıda ise 15 yaşlarındaki iki genç kız ile 13 yaşındaki bir erkek çocuğunun yaralandığı ve hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Hollanda’nın NOS televizyon kanalı, bir görgü tanığının, bıçaklanan genç kızların çığlık atarak yakındaki bir mağazaya sığındıklarını gördüğünü ve bu sırada ‘atletik’ bir adamın, yoldaki engelleri rahatça aşıp koşarak uzaklaştığını gördüğüne ilişkin anlatımlarına yer verdi.