Lagarde: Avro bölgesindeki ‘corona krizi’nde en kötü ‘muhtemelen’ geçti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, avro bölgesinde corona virüsü salgınının sebep olduğu ekonomik krizde en kötünün ‘muhtemelen geride kaldığını‘ ancak toparlanmanın inişli çıkışlı olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Corona virüsü salgınında ikinci dalganın başlayacağı endişeleri hem yatırımcılarda hem de dünya genelinde kaygı yaratıyor. Lagarde ise yapıcı bir tonda konuşarak, salgının hafiflediği bu dönemde yetkilileri ekonomiye destek vermeye çağırdı.

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Lagarde online bir etkinlikteki açıklamasında, “Muhtemelen dip noktayı geçtik, ki bunu biraz endişeyle söylüyorum, çünkü ciddi bir ikinci dalga olabilir” dedi.

Lagarde ekonomik toparlanmanın ‘inişli çıkışlı‘, ‘eksik‘ ve ‘dönüştürücü‘ olacağı uyarısında bulunarak hava yolu ve eğlence gibi sektörlerdeki bazı şirketlerin asla eski hale gelemeyeceklerini, diğerlerinin ise krizden daha güçlü çıkacağını ifade etti.

ECB, avro bölgesi ekonomisini desteklemek ve kredi sıkışıklığını önlemek için 1.3 trilyon avro değerinde tahvil almayı taahhüt ederken, bankalara da eksi faizle neredeyse aynı tutarda para dağıttı.